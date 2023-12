U Pekingu se raspao voz, teško povređeno više od 100 ljudi: Snežna mećava prouzrokovala nesreću (FOTO+VIDEO)

Preliminarna istraga incidenta pokazala je da je snežno vreme uzrokovalo klizave pruge i "degradaciju signala", što je rezultiralo nesrećom, navodi se u izveštaju.

Više od 100 osoba povređeno je u nesreći koja se u četvrtak dogodila u metro u Pekingu.

Nesreća se dogodila sinoć na nadzemnom delu pruge, a na nju je uticalo vreme i sneg. Kinesku prestonicu, gde su takvi incidenti retki, pogodile su snežne oluje poslednjih dana, što je uticalo na uslove u saobraćaju i rezultiralo kašnjenjima u prevozu širom grada.

Nesreća se dogodila nešto pre 19 sati, kada su se poslednja dva vagona metroa odvojila od vagona ispred njih, saopštile su vlasti.

Od oko 23 sata, "ukupno 515 ljudi poslato je u bolnicu na pregled, od kojih su 102 osobe zadobile prelome", saopštila je u petak državna televizija CCTV.

Do 6 ujutro 423 osobe otpuštene su iz bolnice, navode lokalni mediji i dodaju da je 67 drugih još na lečenju, dok je 25 osoba na posmatranju. Nije, srećom, zabeležen nijedan smrtni slučaj.

Preliminarna istraga incidenta pokazala je da je snežno vreme uzrokovalo klizave pruge i "degradaciju signala", što je rezultiralo nesrećom, navodi se u izveštaju. Korisnici društvenih mreža pisali su da su videli putnike kako padaju na tlo, a neki su se žalili na bolove u leđima.

Snimci na mrežama prikazuju putnike na podu i svetlo koje treperi i gasi se, dok su neki putnici koristili čekiće za hitne slučajeve kako bi razbili prozore voza da bi pobegli.

