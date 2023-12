ROBIJAŠ UMRO U ZATVORU, KAD JE PORODICA DOBILA TELO USLEDIO JE HAOS - Odmah podneli tužbu kad su ga videli

Porodica zatvorenika Brendona Dotsona iz Alabame koji je pronađen mrtav u svom krevetu podnela je tužbu nakon što su dobili njegovo telo.

Rođaci su rekli da još čekaju da saznaju kako je umro 16. novembra u popravnoj ustanovi Ventres u Klejtonu.

"Tužioci su ožalošćena porodica koja je tražila odgovore nakon prerane smrti Brendona Dotsona", navodi se u tužbi podnetoj 7. decembra američkom Okružnom sudu za severni okrug Alabame.

"Sveukupno maltretiranje optuženog prema telu gospodina Dotsona i porodice Dotson predstavlja nečuveno ponašanje koje je nepotrebno i bezobzirno pojačalo emocionalni stres porodice", navodi se u tužbi.

Dotson je pronađen mrtav u svom krevetu u zatvoru, navodi se u tužbi. On je služio 99 godina robije zbog krivičnog dela provale, prema WMTV, filijali NBC-a iz Medisona, Viskonsin.

