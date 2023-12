AMERIČKI POLITIČAR DEMOLIRAO SATANISTIČKI HRAM Ušao u prostoriju i ODRUBIO GLAVU statui đavola (FOTO)

Bivši pilot američke mornarice i kandidat za američki Kongres optužen je za kriminalne nestašluke nakon što je navodno doprineo uništenju satanističkog hrama u Ajovi.

Majkl Kasidi (35) uhapšen je jer je u četvrtak ujutru srušio statuu Bafometa u satanističkom hramu u Ajovi, rekla je državna policija Ajove.

U izlogu je bila prikazana statua Bafometa, figura sa kozjom glavom koja je predstavlja Satanu, zajedno sa sedam načela satanizma, satanističkim simbolima i puno sveća.

Kasidi je optužen za zločin četvrtog stepena nakon što je navodno otkinuo glavu Bafometu.



Strastveni hrišćanin je potvrdio da je načinio ovo delo, rekavši da je srušio statuu jer je "bila krajnje antihrišćanska".

This is Michael Cassidy. He is a devout Christian and former military officer.



Michael just tore down and beheaded the Satan idol that was erected in the Iowa Capitol.



Not all heroes wear capes. pic.twitter.com/8j9z31lxop