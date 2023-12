STRAVIČAN SUDAR VOZOVA U PEKINGU Povređeno više od 500 ljudi, čak 102 ima prelome kostiju

Više od 100 ljudi je povređeno, dok je više od 500 prebačeno u bolnicu nakon sudara dva voza metroa tokom večernje gužve u Pekingu, javili su kineski državni mediji.

Kako javljaju mediji, do incidenta je došlo juče oko 19 časova po lokalnom vremenu, dok su se vozovi sudarili tokom velikih snežnih padavina, dok su se vozovi spuštali nizbrdo na liniji metroa Čangping.

U petak ujutro 423 osobe su otpuštene iz bolnice. Iako takve nesreće nisu uobičajene u transportnoj mreži kineske prestonice, snežne oluje su navodno dovele do klizavih staza.

Otkriven razlog sudara

To je potom izazvalo "degradaciju signala" zbog čega je prvi voz iznenada zakočio, izvestio je "Čajna Dejli", pozivajući se na transportne vlasti Pekinga. Sledeći voz nije uspeo da zakoči na vreme dok se spuštao niz zaleđene šine, zbog čega je udario u zadnji deo prvog voza.

Udar je prouzrokovao da su se poslednja dva vagona jednog od vozova otkačila. Nejasno je koji voz je odvojen.

Slike i snimci objavljeni na mreži pokazuju da su putnici na posao prepuni u vagonima, ostavljeni u mraku zbog nestanka struje. Nekoliko ih je viđeno kako koriste čekiće za hitne slučajeve da razbijaju prozore da bi dobili malo svežeg vazduha.

Na snimku objavljenom na kineskoj društvenoj mreži "Veibo", žena za koju se čini da se onesvestila vidi se kako leži preko nekoliko sedišta u vozu. Šezdeset sedam osoba ostaje u bolnici na liječenju, dok je 25 "pod nadzorom", navodi se u izvještajima. Nije bilo mrtvih.

Pekinški metro se izvinio za incident

Incident je izazvao burne komentare kineskih korisnika društvenih mreža. Neki su bili šokirani brojem povređenih, dok su drugi žalili zbog neprijatnosti izazvanih sudarom.

- Zar Pekinški metro nema osoblje za održavanje? Nema rutinske inspekcije?... Da li previše olako shvatamo živote stotina ljudi - napisao je korisnik "Veiboa".

Pekinška podzemna železnica, u vlasništvu opštinske vlade, upravlja sa 27 metro i železničkih linija koje prolaze kroz grad. Pekinški metro se izvinio za incident, dodajući da će kompanija pokriti medicinske račune povređenih.

Upozorenje za pad temperatura

S obzirom na trenutno "ekstremno vreme", operater je takođe dao instrukcije da se vozovi koji putuju iznad zemlje voze u ručnom režimu i da se prošire intervali između vozova. Deonica metroa pogođena incidentom — koja obuhvata tri stanice — zatvorena je u petak.

Snežne padavine u Pekingu prekinule su drumski, železnički i vazdušni saobraćaj. Očekuje se da će temperature padati širom severne Kine narednih dana.

Meteorološke vlasti su upozorile da će temperature od četvrtka do nedelje u većem delu zemlje pasti za 8 do 12 stepeni. To znači da bi temperatura u Pekingu mogla da padne ispod -20 stepeni Celzijusa tokom vikenda.

U nekim gradovima vlasti su zatvorile škole i obustavile vozove.

Autor: