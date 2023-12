'NE POSTOJI MOGUĆNOST DA UKRAJINA DOBIJE RAT' Jeremić: Ukrajina gubi podršku u EU, od svih onih koji su ih huškali protiv bratske Rusije!

Davanje nove pomoći u vojnoj tehnici Ukrajini od strane zapada, dovešće samo do novog stradanja ljudi, a neće doprineti miru, rekao je za TV Vesti urednik informative portala Pink.rs Predrag Jeremić.

Jeremić je, komentarišući rat u Ukrajini, rekao da kada pogledamo informaciju da su SAD izdvojile 110 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu, a od toga 50 milijardi u vojnoj opremi, da dobija utisak da ta sva pomoć zapravo nema nikakav uticaj u pravcu da bi se oslabila Rusija, već da su samo služila za zaoštravanje sukoba.

- Mislim da Ukrajina gubi podršku u EU od svih onih koji su ih huškali protiv bratske Rusije. Očigledno da je režim u Kijevu pod uticajem SAD, i cela situacija ne doprinosi boljitku na tom delu zemaljske kugle. Davanje nove pomoći u vojnoj tehnici dovešće samo do novog stradanja ljudi, a neće doprineti miru – rekao je Jeremić.

Kako kaže, moramo se osvrnuti i na prvi mesec rata kada su bili pregovori u Turskoj, i kada se govorilo o rešenjima za zaustavljanje sukoba.

- Sve je već bilo i dogovoreno, Rusija je bila spremna na potpis uz neke korekcije, ali to bi bilo rešeno i imali bi mir. Međutim, prema informacijama to se nije svidelo Velikoj Britaniji koja je od Ukrajine tražila da to ne potpisuje.Sukob se nastavio i doveo do onoga gde se sada nalazimo. Ukoliko se ne sedne za pregovarački sto, mislim da se rat ne može okončati. Moramo biti objektivni i reći da ne postoji mogućnost da Ukrajina dobije rat, a Rusija je spremna ako treba da se suprostavi i NATO-u, što je sam Putin i rekao – istakao je Jeremić.

Komentarišući situaciju i stanje u Ukrajini, istoričar Miloje Pršić je rekao da je ishot celog tog rata apsolutno prepoznatljiv. Dodaje da je ovo što radi zapad, samo jedno produžavanje agonije ukrajinskog naroda.

- Imam dovoljno informacija i saznanja da kažem da je mogućnost bilo kakve nove mobilizacije u Ukrajini apsolutno ispod svakog minimuma. Krenuli su da mobilišu ljude preko 40 godina, istovremeno su počele i demonstracije u Kijevu zbog stanja u društvu i opšteg jednog siromaštva – rekao je Pršić.

Kako kaže, zapad vrši pogrešku, jer se vatra ne gasi benzinom.

Dodaje da se rat ne zaustavlja dodavanjem novog naoružanja.

- Malo se prikazuje i malo podataka imamo sa terena koje su razmere gubitaka koji su pretrpeli. Zelenski trčkara po svetu kako bi dobio neki dinar, ali ovo nikuda ne vodi. Stanje na frontu je apsolutno na strani Rusije. Imaju dovoljno naoružanja, vojnika i dobrovoljaca da učestvuju u ovim operacijama – rekao je Pršić.

