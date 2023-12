KRIMI PRIČA IZ SVEMIRA KONAČNO DOBILA KRAJ - Objavljene prve fotografije blaga koje je svet očekivao (FOTO)

Američka svemirska agencija konačno objavila fotografiju ploda za kojim se na Međunarodnoj svemirskoj stanici tragalo od 29. marta.

Nestanak malog paradajza, uzgojenog na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), pretvorio se u pravi mali krimić u svemiru. Za ovim blagom – patuljastim paradajzom sorte „red robin“ – tragalo se skoro devet meseci, a glavni osumnjičeni za nestanak bio je astronaut NASA Frenk Rubio. Međutim, astronautkinja Džezmin Mogbeli nedavno je objavila da je paradajz pronađen, o čemu je Telegraf Nauka već pisao, a NASA je konačno objavila fotografiju kao dokaz. Uz pravo iznenađenje – nije pronađen jedan, već dva paradajza.

Krimić u svemiru zbog sveže hrane, koja je gotovo nepostojeća na MSS, počeo je još 29. marta, kada je ubran u okviru eksperimenta Veg-05.

Rubio je tad rekao da mu je komad, inače spakovan u kesicu, odleteo pre nego što ga je probao i pokušao je da ga pronađe, u čemu nije uspevao. Drugi astronauti su ga zadirkivali i govorili da ga je verovatno pojeo, pa se sad samo pravi da ga je izgubio.

- Naš dobri prijatelj Frenk Rubio, koji je već otišao kući, bio je dugo osumnjičen da je pojeo paradajz. Ali sada možemo da ga oslobodimo te sumnje. Pronašli smo paradajz – rekla je astronautkinja Džezmin Mogbeli tokom proslave 25 godina rada MSS.

NASA astronauts finally find 1-inch tomato that was 'lost in space' for 8 months https://t.co/KqsZ14WTMz