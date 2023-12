I SVETSKI LIDERI PLAČU - Kim se slomio zbog žena, Putina pogodila himna, a ONA je pustila suzu kad je JAVNO podnela ostavku! (VIDEO)

Severnokorejski lider Kim Džong Un nedavno je viđen kako (ponovo) plače, a on nije jedini svetski diktator koji je pustio suzu.

Kim je zaplakao, kako se vidi na snimku objavljenom na “X” (bivši Tviter) 5. decembra, pozivajući žene da više rađaju. On je rekao da je njihova dužnost da zaustave pad nataliteta u zemlji i tako ojačaju nacionalnu moć. Autoritarni lider je tokom emotivnog obraćanja trljao oči maramicom.

- Sprečavanje pada nataliteta i dobra briga o deci su sve naše obaveze koje treba da obavljamo – poručio je Kim hiljadama žena na Nacionalnom skupu majki u Pjongjangu.

Kimove suze

Ovo nije jedini put da je severnokorejski diktator zaplakao. Kako prenosi “Biznis insajder”, sem na sahrani svog oca Kima Džong Ila 2011, postoji izveštaj japanskog lista “Asahi Šinbun” iz 2018. o snimku na kojem Kim navodno plače zbog svoje nesposobnosti da poboljša ekonomiju zemlje, a dodaje se da su taj video pogledali i visoko rangirani zvaničnici vladajuće stranke Severne Koreje.

Coréia do Norte 🇰🇵: Kim Jong Un fez um apelo emocionado no encontro nacional das mães no último domingo (3)



“Somos confrontados com tarefas” disse ele, “Tarefas que incluem educar os seus filhos para que eles levem adiante com firmeza a nossa revolução, eliminando as práticas… pic.twitter.com/i4ZydgEUAR