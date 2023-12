Netanijahu: Smrt talaca slomila srca nacije,rat se nastavlja do uništenja Hamasa

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da je tragična smrt trojice talaca, koje su u petak greškom ubili pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), slomila srce nacije i poručio da će se kopnena operacija IDF nastaviti sve dok Hamas ne bude uništen, prenosi Tanjug.

"Borimo se za svoj opstanak i moramo nastaviti do pobede, uprkos međunarodnom pritisku i gubicima koje Izrael trpi", istakao je Netanijahu na konferenciji za novinare. On je rekao da žali zbog "tragične smrti" trojice talaca - Jotama Haima (28), Samera Talalke (22) i Alona Šamriza (26), koje su greškom ubili vojnici IDF-a, prenosi Tajms of Izrael.

"Dodirnuli su spas, a onda se dogodila katastrofa. Pitao sam se, a nesumnjivo su se i svi Izraelci pitali: 'Šta bi bilo da…' i "Da je samo nešto bilo drugačije"…. Bili smo tako blizu da ih zagrlimo. Ali, ne možemo da vratimo sat unazad", rekao je Netanijahu. "Naučićemo lekcije", poručio je on, napominjući da će Izrael nastaviti vojne i diplomatske napore da vrati sve taoce koje Hamas drži u Pojasu Gaze.