PUTIN: Rusija nema interesa da ratuje sa NATO

Rusija nema nikakvog interesa da ratuje sa zemljama NATO-a, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

- Cela NATO organizacija ne može da ne shvata da Rusija nema nikakvog razloga, nikakvog interesa – ni geopolitičkog, ni ekonomskog, ni političkog, ni vojnog – da ratuje sa zemljama NATO-a - rekao je predsednik u intervjuu za televiziju „Rusija 1“.

Putin je primetio da Moskva i zemlje NATO-a nemaju nikakvih međusobnih teritorijalnih pretenzija niti Rusija želi da kvari odnose sa zemljama Alijanse.

Prema njegovom mišljenju, to „ne može da ne shvata predsednik bilo koje velike zemlje, a posebno zemlje NATO-a“, a još više mora da shvata predsednik Sjedinjenih Američkih Država, „jedini gospodar NATO-a“, jer je to „njihovo zadnje dvorište — cela NATO organizacija“.

- Zainteresovani smo za razvoj odnosa - dodao je ruski lider.

Kao primer za to, naveo je odnose Rusije i Finske. Putin je objasnio da su svi sporovi između ove dve zemlje odavno rešeni, kao i da nije bilo problema u odnosima dveju zemalja, ali da će se oni pojaviti ulaskom Finske u NATO.

- Nije bilo problema. Sada će ih biti, jer ćemo sada tamo formirati Lenjingradski vojni okrug i tamo ćemo koncentrisati određene vojne jedinice - naglasio je Putin, govoreći o posledicama ulaska Finske u NATO.

On je rekao da Rusija nema problema sa zemljama NATO-a i da su one te koje veštački stvaraju probleme.

- Sa kim imamo problema? Pa ni sa kim. Oni veštački prave probleme, jer ne žele da imaju takvog konkurenta u Rusiji. I to je sve - objasnio je Putin.

Putin je naglasio i da će zapadne zemlje morati da nađu zajednički jezik sa Rusijom, jer će morati da je uzimaju u obzir.

O napadu Rusije na NATO

Putin je primetio i da izjave američkog lidera Džozefa Bajdena da bi Moskva navodno mogla da napadne NATO predstavljaju besmislicu.

- Ovo je potpuna glupost. Mislim da i predsednik Bajden to shvata, to je samo fraza da bi opravdao svoju pogrešnu politiku u ruskom pravcu - rekao je ruski lider.

On je dodao da je uveren da je takav stav Vašingtona pogrešan, jer je malo verovatno da su Sjedinjene Američke Države, uzimajući u obzir izglede globalnog razvoja, „toliko zainteresovane kako su mislile pre 20 godina i kako javno deklarišu, za nanošenje strateškog poraza Rusiji“.

- Ne mislim da je to od nacionalnog interesa samih Sjedinjenih Američkih Država - ocenio je ruski predsednik.

Predsednik SAD Džozef Bajden je ranije u specijalnom obraćanju posvećenom Ukrajini izjavio da nakon što Rusija pobedi u specijalnoj operaciji u Ukrajini ─ namerava da napadne članice NATO-a.

