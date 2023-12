Putin: Rusija će biti ili suverena ili uopšte neće postojati!

Rusija će biti ili suverena, ili uopšte neće postojati, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Moramo da pamtimo i nikada ne zaboravimo, i da učimo našu decu: Rusija će biti ili samodovoljna i suverena država, ili neće uopšte postojati. To je veoma važna stvar koju treba da čuvamo u svojim mislima i srcima", rekao je Putin na 21. kongresu vladajuće partije Jedinstvena Rusija, preneo je TASS.

Putin je istakao da će Rusija zato sama odlučivati i graditi svoju budućnost.

"To znači biti suverena država. To je osnova za pravu građansku konsolidaciju i zajednički rad", istakao je on.

Putin je rekao da je uveren da će Jedinstvena Rusija nastaviti da nudi objedinjujuću, kreativnu agendu društvu i da će odgovoriti na najhitnija pitanja u životu zemlje.



Današnja situacija zahteva konsolidaciju i spremnost da se odgovori na najteže izazove, rekao je Putin.