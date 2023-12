ŽENA PALA SA 4.000 METARA VISINE! Spasioci nisu verovali kad su videli da diše - Evo kako je uspela da PREVARI SMRT (FOTO)

Džoan Mari prevarila je smrt kad joj se padobran nije otvorio prilikom skoka sa više od 4.000 metara visine.

Mari, koja je te 1999. imala 47 godina, ostala je šokirana kad joj se padobran nije otvorio nakon što je iskočila iz aviona iznad Južne Karoline. Padala je na zemlju brzinom od oko 130 kilometara na sat, ali umesto da se uspaniči povukla je prekidač na rezervnom padobranu koji se međutim zapetljao.

Džoan je nekim čudom pala na ogromni mravinjak i preživela udarac. Teško je disala i bila bez svesti. Otrovni crveni mravi su odmah počeli da je ujedaju. Mravi su uboli Džoan više od 200 puta i stručnjaci veruju da je njihov otrov napunio njen organizam adrenalinom i omogućio srcu da kuca.

In 1999, skydiver Joan Murray's parachute malfunctioned, causing her to fall 14,500 feet.



Her backup parachute opened at 700 feet, but it quickly deflated and she continued to plummet towards the ground at 80 miles per hour.



Miraculously, Murray survived the fall thanks to the…