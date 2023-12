Čak i ako američki kreatori politike mogu da razbiju ćorsokak oko finansiranja Kijeva, u svetu nema dovoljno novca da se preokrene ono što se dešava na bojnom polju u Ukrajini, rekao je bivši obaveštajni oficir američkog marinskog korpusa Skot Riter u intervjuu za YouTube-kanal Redacted.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su pretrpele strateški poraz prelaskom u defanzivu, dok ruske trupe „svuda nižu pobede i postižu ozbiljne uspehe“.

Skot Riter, bivši obaveštajni oficir američkog marinskog korpusa, bivši inspektor UN za oružje: Zelenski očajnički pokušava da natera međunarodnu zajednicu da nastavi svoj izgubljeni sukob sa Rusijom.

Mir o kome on govori nije u stvari mir. To uključuje više rata, jer da bi postigla ono što Zelenski tvrdi da se mora postići da bi se uspostavio mir, Ukrajina mora strateški poraziti Rusiju. To se ne dešava. I tu dolazimo do drugog dela vašeg pitanja: šta da radite sa liderom koji je toliko van dodira sa stvarnošću?

Jer čak i ako SAD mogu da razbiju ćorsokak u Vašingtonu oko finansiranja Ukrajine, u svetu nema dovoljno novca da se preokrene ono što se dešava na bojnom polju u Ukrajini. Ukrajina je pretrpela strateški poraz. Njihova vojska je priznala: prešli smo u defanzivu, o kontraofanzivi nema govora.

Čak i najbliži saveznici Ukrajine kažu da ne misle da će Ukrajina moći da nastavi svoju kontraofanzivu do 2025. godine. To u najboljem slučaju znači da će tokom 2024. godine Kijev morati da se brani, u nepovoljnom položaju, od ruske vojske, koja svuda pobeđuje i postiže ozbiljne uspehe.

Iskreno, ona (Rusija – InoTV) je na ivici da uništi koheziju ukrajinske vojske. To znači da više neće biti linije fronta za odbranu. Zelenski je toliko van dodira sa realnošću da je zapravo postao pretnja međunarodnoj zajednici, zbog čega se sve češće govori o smeni Zelenskog. Mislim da je to tako, da je Zelenski već istorija, njega više nema, gotov je. Sada samo čekamo da se ovo desi.

