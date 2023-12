OTKRIVEN NAJVEĆI TUNEL U GAZI! Dovoljno je širok da brat vođe Hamasa kroz njega prođe kolima, izraelska vojska objavila ŠOK SNIMAK (FOTO+VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su video snimak Mohameda Sinvara, glavnog pomoćnika i mlađeg brata Jahje Sinvara, vođe Hamasa, kako se vozi u automobilu kroz ogroman tunel.

Džeruzalem post prenosi objavu IDF da je "strateški" važan Hamasov tunel, koji su u nedelju otkrile izraelske snage, dugačak četiri kilometra i nalazi se 50 metara ispod zemlje.

U snimku se vidi kako mlađi Sinvar, koji se "vratio iz mrtvih" pošto je lažirao sopstvenu smrt i godinama se krio u tunelima, daje instrukcije vozaču dok prilično velikom brzinom putuju tunelom u automobilu modernog izgleda.

Navodi se da je ovo najveći i najduži tunel koji je IDF do sada otkrio u Pojasu Gaze, a direktno povezuje najseverniju tačku palestinske enklave sa Džabalijom i dalje južno, sve vreme idući ispod civilima naseljenih područja.

Džeruzalem post navodi da se mlađi brat vođe Hamasa nije krio u tok tunelu od početka rata.

Izraelski list prenosi da se pričalo da, iako je Jahja zvanično šef u Pojasu Gaze, Mohamed njegov glavni operativac bez čije pomoći bi vođa Hamasa teško mogao da drži pod kontrolom ovu ekstremističku organizaciju.

IDF je saopštio da su hamasovci koristili ovaj tunel za napade na izraelske trupe tokom aktuelnog rata, a poslednji napadi zabeleženi su odatle pre svega nekoliko dana.

Navodi se da su borci Hamasa koji su napali IDF iz tog tunela pre par dana ubijeni tokom borbi s izraelskom vojskom.

IDF je još pre mesec dana prvi put uočio ovaj tunel i počeo da ga čisti od neprijateljskih snaga, ali je on bio toliko dug i imao toliko nivoa i prepreka, poput vrata otpornih na eksploziv, da je izraelska vojska tek nedavno rešila da ga prikaže medijima.

Otkriven je zajedničkim naporima "Jahaloma" specijalne jedinice IDF zadužene za tunele, inženjera i obične pešadije i primenom različitih tehnologija i obaveštajnih podataka.

Navodi se da se jedan od otvora tunela nalazi na svega 400 metara od graničnog prelaza Erez.

Ubrzo nakon tog otvora tunel se deli u splet podtunela, a u njemu se nalaze električne instalacije, vodovodna i komunikaciona mreža, a otkrivena je i velika količina oružja.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL