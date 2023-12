NAJMANJE OSMORO MRTVIH Dramatični snimci iz Kine nakon razornog zemljotresa: Spasioci tragaju za zarobljenima ispod ruševina, kuće UNIŠTENE

Najmanje osam osoba nastradalo je u razornom zemljotresu jačine 6 stepeni po Rihterovoj skali koji je danas pogodio Kinu.

- Najmanje osam osoba izgubilo je život, a nekoliko njih je zarobljeno, prenosi "BNO Njuz" pozivajući se na kinesku nacionalnu televiziju CCTV.

Podsetimo, jak zemljotres, jačine 6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Kinu.

Kako je naveo EMSC, potres se osetio 36 kilometara zapadno i severozapadno od Linšija Čenguažena.

