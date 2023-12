NEBO SE ZACRVENI I KREĆE PAKLENA SCENA: Snimljen trenutak erupcije vulkana na Islandu, u sekundi ističe 200 KUBIKA LAVE (VIDEO)

Na islandskom poluostrvu Rejkjanes na jugozapadu zemlje sinoć se dogodila erupcija vulkana nakon nekoliko nedelja pojačanih seizmičkih aktivnosti.

BBC podseća da je oko 4.000 ljudi ranije evakuisano iz ribarskog gradića Grindavika, a obližnja geotermalna banja Plava laguna je zatvorena.

- Erupcija se pokrenula severno od grada u 22.17 sati po lokalnom vremenu - objavila je Islandska meteorološka služba (IMO).

Navodi se da je na području oko prestonice Rejkjavika od kraja oktobra beležen povećani broj zemljotresa.

Iz IMO je saopšteno da je erupcija locirana na oko četiri kilometra severoistočno od Grindavika, kao i da se seizmička aktivnost pomera ka tom gradiću.

Fotografije i snimci postavljeni na društvenim mrežama pokazuju kako lava izbija iz vulkana svega sat vremena nakon što je registrovan niz potresa.

Navodi se da je erupcija vidiljiva iz glavnog grada Islanda, koji se nalazi na oko 42 kilometra severoistočno od Grindavika.

Jedan od očevidaca kazao je za BBC da se polovina neba u smeru gradića "upalilo crvenom bojom" zbog erupcije, a dim je mogao da se vidi kako kulja uvis.

WATCH: Volcano erupts in Iceland, lava shooting into the air from fissure extending 2.5 miles (4 km) pic.twitter.com/M93QePO4wK