ŠIRI SE ERUPCIJA NA ISLANDU! Nakon nekoliko nedelja isčekivanja i strepnje, vulkan eksplodirao i BLJUJE VATRU: Magma izlazi brzo!

Erupcija vulkana na Islandu - magma teče na brdu kod Grindavika na poluostrvu Rejkjanes rano ujutro 19. decembra Endruz je objasnio gde se nalazi mesto pukotine u odnosu na Grindavik, Plavu lagunu i geotermalnu elektranu.

“Ako lava poteče prema severu, kako se sada čini, i pukotina prestane da se širi prema jugu, to će biti sjajna vest”, napisao je on, preneo je “Jutarnji list”.

"Erupcija bi mogla da traje do 10 dana"

Vulkanolog Armann Hoskuldson rekao je za islandski javni TV servis RUV da bi intenzitet erupcije trebao da se smanji sutra poslepodne i da će se pukotina razviti u kratere.

- Erupcija bi mogla da traje sedam do 10 dana... Glavni krateri će nastati na svakoj pukotini. Polako se smanjuje erupcija, ali neće odmah nestati – rekao je on.

Hoskuldson je istakao je da je trenutna erupcija potpuno drugačija od one koja se dogodila, na primer, u Fagradalsfjalu 2021.

- Sinoć se dogodila klasična erupcija. Magma izlazi brzo i onda ne može dugo da traje – rekao je on.

Erupcija nakon višenedeljnih potresa

Vulkan na Rejkjanesu eruptirao je u ponedjeljak nakon višenedeljnih intenzivnih potresa. Ranije je oko 4.000 ljudi evakuisano iz ribarskog grada Grindavik, kao i iz obližnje Plave lagune.

Erupcija je započela u 22:17 sati po lokalnom vremenu, navodi Islandski meteorološki zavod. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju lavu kako izlazi iz vulkana samo sat vremena nakon što je zabeležena seizmička aktivnost.

As of right now, here (courtesy of @Vedurstofan) is where the fissure (red) is in relation to Grindavík, the Blue Lagoon and the geothermal power plant. If lava flows north (as it broadly appears to be now) and the fissure stops expanding southward, that will be brilliant news. pic.twitter.com/Xyi0WerbQg