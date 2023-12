LJUDI ZAROBLJENI ISPOD RUŠEVINA, A NAPOLJU DEBEO MINIS! U zemljotresu u Kini najmanje 126 mrtvih, zabeležena 32 naknadna potresa (FOTO)

U zemljotresu jačine 6,2 stepena Rihterove skale, koji je pogodio severozapadnu Kinu, poginulo je najmanje 126 ljudi u provinciji Gansu i susednoj provinciji Cinghaj.

Potres se dogodio u ponedeljak u 23.59 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 10 kilometara u okrugu Džišišan u Gansuu, a oko 100 km jugozapadno od glavnog grada provincije Landžou.

U njemu je povređeno najmanje 700 ljudi i oštećeno oko 6.400 kuća, putna i druga infrastruktura, saopštile su danas lokalne kineske vlasti.

Potvrđeno da je 113 ljudi poginulo i 536 povređeno u provinciji Gansu, rekao je portparol lokalnog odeljenja za vanredne situacije na konferenciji za novinare.

Još 13 ljudi je poginulo, a 182 su povređene u Cinghaju, u oblasti severno od epicentra, javljaju državni mediji. Još 20 se vodi kao nestalo u Cinghaju nakon što su zatrpani u klizištu, prenosi AP.

Zemljotres se osetio u većini okolnih područja, uključujući Landžou, glavni grad provincije Gansu, oko 100 kilometara severoistočno od epicentra.

Od 8 sati ujutru po lokalnom vremenu zabeležena su 32 naknadna potresa, od kojih je najveći bio magnitude 4,1, saopštilo je pokrajinsko odeljenje za vanredne situacije.

Kineska meteorološka služba saopštila je da su niske temperature, na velikoj nadmorskoj visini, jedan od najvećih problema za spasilačke napore u okrugu Džišišan u provinciji Gansu i susednoj provinciji Cinghaj.

Kinesko ministarstvo finansija i Ministarstvo za vanredne situacije danas su dodelili 200 miliona juana (28 miliona dolara), kao pomoć pogođenim provincijama Gansu i Cinghaj, javila je kineska državna televizija, a prenosi Rojters.

Predsednik Si Đinping pozvao je na dodatne napore u akcijama potrage i spasavanja, javljaju kineski državni mediji.

Si je zatražio od lokalnih vlasti da se ugroženi i povređeni blagovremeno zbrinu, kako bi se žrtve svele na najmanju moguću meru, kao i da pažljivo prate situaciju sa zemljotresom i vremenske promene u cilju sprečavanja sekundarne katastrofe.

Prosečna nadmorska visina u planinskom regionu je 3.000 metara, a vremenske prognoze sugerišu da bi temperature mogle da padnu i do minus 14 stepeni Celzijusa, prenosi BBC.

Lokalni spasilački timovi izveštavaju da niske temperature čine situaciju nepredvidivom za one koji su još zarobljeni pod ruševinama.

