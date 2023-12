Erupcija vulkana na Islandu snimljena iz satelita, mogla bi da traje mesecima: Spektakularni snimci iz vazduha

Intenzitet erupcije je opao od dramatičnih prizora viđenih u utorak ujutru, mada magma nastavlja i dalje da kulja iz vulkana.

Erupcija vulkana na Islandu nastavila se kroz noć na sredu, ali smanjenog intenziteta i ne beleže se seizmičke aktivnosti. Erupcija je snimljena i iz satelita, objavio je Maxar.

Ministar spoljnih poslova Islanda Bjarni Benediktson rekao je da su stručnjaci upozorili da bi erupcija mogla da traje mesecima.

On je rekao da je erupcija u ponedeljak bila "mnogo veća" od onih koje su viđene poslednjih godina, koje je opisao kao "lepe turističke erupcije".

"Šta da očekujemo u budućnosti? Ono što nam govore jeste da bi se ovo moglo nastaviti nedeljama ili čak potencijalno mesecima", rekao je Benediktson.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL