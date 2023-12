OGLASIO SE TRAMP NAKON SKANDALOZNE ODLUKE SUDA: Neprijatelj hoće da uzme slobodu, to im nikada neću dozvoliti

Nakon što je sud u Koloradu doneo istorijsku odluku, da se Donald Tramp ne može kandidovati na američkim predsedničkim izborima, on se obratio javnosti.

Podsetimo, bivši američki predsednik je optužen za podsticanje nereda u američkoj zgradi Kapitola u pokušaju da poništi rezultat nakon što je izgubio na izborima u SAD 2020. godine, zbog čega je Vrhovni sud u Koloradu doneo odluku da se on ne može kandidovati na sledećim predsedničkim izborima.

Trampova kampanja je saopštila da je presuda u Koloradu "pogrešna" i da će se žaliti Vrhovnom sudu SAD.

Nakon ove nesvakidašnje odluke, oglasio se i sam Tramp, koji je svojim okupljenim pristalicama poručio da takva odluka suda nije usmerena protiv njega već protiv američkog naroda, koji neće da ćuti.

