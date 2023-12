BLAGOSLOV PAPE ZA GEJ PAROVE: Novi potez papa Franje prema homoseksualcima

Od sada par životnih saputnika homoseksualaca, kao i razvedeni bračni parovi koji ponovo žive zajedno, mogu primiti blagoslov, što je do sada Katolička crvka isključivala. Reč je o blagoslovu bez rituala, a po odluci pape Franje i Dikasterije za nauku vere, sa potpisom kardinala Manuela Fernandeza.

Posle novembarskog poteza pape Franje, kada je Dikasterija za nauku vere priznala da transrodne osobe mogu da budu krštene, kao i deca istopolnog para, te ona rođena surogat majčinstvom, sada je papin potez dočekan i aplauzima, ali i burom, u vatikanskim krugovima.

- U kratkoj molitvi koja može prethoditi spontanom blagoslovu, crkveni službenik može moliti za njih mir, zdravlje, duh strpljenja, dijalog i uzajamnu pomoć - navodi se.

Blagoslov istopolnih parova ne uključuje "potvrđivanja njihovog statusa". Da bi se izbegla zabuna, ili skandal, podvučeno je kada može molitvu blagoslova, iako izraženu izvan obreda predviđenih liturgijskim knjigama, zamoliti par. On se nikada neće izvršiti istovremeno sa obredima građanske zajednice, čak ni odećom, gestovima ili rečima tipičnim za venčanje.

To ne može da bude liturgijski blagoslov, jer se ne radi o bračnom ritualu, već blagoslov spontanog karaktera, kao gest više narodne pobožnosti, i neformalan. Neki od kardinala ukazuju da je to "u suprotnosti sa tradicijom i crkvenom doktrinom". Uprkos tome, stiglo se do otvaranja crkve i u činu blagoslova, ali uz "pastoralni" karakter.

Dug je put papa Franja prošao na ovom putu. Počeo je 2013. godine pitanjem: "Ako je osoba homoseksualac i traži Boga, ko sam ja da sudim?" Zatim se tri godine kasnije izvinio homoseksualacima, da bi 2018. apelovao na roditelje da ne osuđuju nikada sina homoseksualca, savetom: "Omogućite mu da se izrazi". Među brojnim intervencijama našla se 2020. godine i onda da "crkva ne može da isključi nikoga, jer ih sve duboko voli", zaključno sa pozivom biskupima 25. januara ove godine da ne diskriminišu homoseksualnost i gej zajednicu.



