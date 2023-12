ALARMANTNO UPOZORENJE SZO: Sever Gaze ostao bez funkcionalnih bolnica

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je sever Gaze ostao bez ijedne funkcionalne bolnice zbog nedostatka goriva, osoblja i medicinskih zaliha.

Samo devet od 36 zdravstvenih ustanova je delimično funkcionalno u celoj Gazi, naveo je SZO, preneo je Rojters. Svi ti objekti koncentrisani su na jugu enklave.

"U stvari nema više funkcionalnih bolnica na severu (Gaze)" rekao je Ričard Peperkorn, predstavnik SZO u Gazi novinarima putem video linka iz Jerusalima.

On je naveo da je bolnica "Al-Ahli" poslednja bolnica, koja je minimalno funkcionalna - i dalje leči pacijente, ali ne prima nove.

Oko 10 zaposlenih, lekari pripravnici i medicinske sestre, nastavljaju da pružaju prvu pomoć, zbrinjavanje i obradu rana sa oskudnim resursima, rekao je Peperkorn.

"Do pre dva dana to je bila jedina bolnica u kojoj su povređeni mogli da se operišu u severnoj Gazi i bila je preplavljena pacijentima kojima je bila potrebna hitna pomoć" rekao je on.

Prema njegovim rečima, nema više operacionih sala zbog nedostatka goriva, struje, medicinskih sredstva i zdravstvenih radnika, uključujući hirurge i druge specijaliste.

Pojedini pacijenti u "Al-Ahli" su čekali na operacije nedeljama ili ako su bili operisani, suočili su se sa rizikom od postoperativne infekcije usled nedostatka antibiotika i drugih lekova.

"Svi ovi pacijenti ne mogu da se kreću i moraju da budu prebačeni hitno kako bi imali šansu da prežive" rekao je Peperkorn, ponavljajući poziv SZO na humanitarni prekid vatre.

