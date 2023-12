Objavljena prva slika NAPADAČA na fakultetu u Pragu?! Ranio i ubio više osoba, policija ga eliminisala (FOTO)

U pucnjavi na Univerzitetu u centru Praga, na licu mesta je nekoliko mrtvih i desetine povređenih, a sada se na mrežama pojavila fotografija navodnog napadača sa oružjem u rukama.

Na društvenoj mreži Iks pojavila se fotografija na kojoj je navodni napadač koji je izveo današnji masakr, koji je kasnije eliminisan.

"Na osnovu prvih informacija možemo potvrditi da na licu mesta ima mrtvih i povređenih. Trenutno je na licu mesta u toku policijska intervencija, ceo trg Jana Palaha i okolina je potpuno zatvoren", saopštila je policija.

Na snimcima sa lica mesta vidi se kako ljudi istrčavaju iz zgrade Fakulteta umetnosti Karlovog univerziteta, okruženi policajcima, piše novinky.

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv