ODUVEK SAM ŽELEO DA UBIJEM - Objavljene jezive poruke masovnog ubice iz Praga (FOTO+VIDEO)

Posle masovne pucnjave na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta na Trgu Jana Plaha u Pragu, u kojoj je ubijeno najmanje 10 ljudi, 24 ranjeno, a napadač eliminisan, na platformi "X" (nekadašnji Tviter) pojavila se navoda poruka koju je ubica identifikovan kao David Kozak posalo pre samog krvavog pira.

Naime, on se na nepoznatom sajtu prvenstvebo predstavio, a potom i objasnio šta će učiniti, ali i zbog čega. Jezivo pismo, koje je objavio nekoliko sati pre masovne pucnjave ledi krv u žilama.

- Oduvek sam želeo da ubijem, mislio sam da ću u budućnosti postati manijak. Shvatio sam da je mnogo isplativije raditi masovne ubice nego serijske. Sedeo sam... Čekao... Sanjao... Želeo... ali Alina je postala poslednja tačka. Kao da mi je baš na vreme pritekla u pomoć sa neba - naveo je u prvom delu svog "dnevnika".

Kako je dalje objasnio "kanal" na kome je objavljeno njegovo pismo, verovatno neće biti na sajtu nakog krvavog pira.

- Ovaj kanal će biti zatvoren nakon ovoga baš dugo, iako sam u početku želeo da ga napravim da bude otvoren, ali sam pročitao uputstva da bi bilo bolje da otvorim kanal nekoliko sati pre pucnjave. Verovatno ću to učiniti - napisao je on.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆🚨𝐏𝐫𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞.



This is a message from the apparent perp of the shooting at Prague University. His name is David Kozak. I am unable to 100% verify this but this is an update I have for you. As soon as I get more information on… pic.twitter.com/UWiU2yrbYJ