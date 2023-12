'IMALA SAM ČAS KAD JE UPAO I POČEO DA VIČE' - Studentkinja iz Praga trenutke masakra: Odjednom smo čuli PUCNJE (FOTO)

Na Filozofskom fakultetu u samom središtu Praga danas popodne dogodila se masovna pucnjava, u kojoj je, nažalost, ubijen veći broj ljudi, a mnogi su ranjeni, potvrdila je češka policija. Prema poslednjim podacima, ukupno je 11 mrtvih i 24 povređenih.

Studentkinja fakulteta u Pragu, koja je bila u zgradi u vreme pucnjave na predavanju u sali na prvom spratu, rekla je: „Imala sam čas u glavnoj zgradi u sali 131, koja je tačno preko puta vrata. Učili smo normalno i odjednom je čovek utrčao i počeo da viče: Policija, svi napolje! Nismo imali pojma šta se dešava, vikali su na nas da izađemo i stavimo ruke preko glave, ljudi su bili tamo sa oružjem, niko nam nije dao nikakve informacije.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p