POKUŠAO POLICAJCIMA DA OTKRIJE LOKACIJU UBICE, PA URADIO NEŠTO HEROJSKI - Snimak otkrio JUNAKA iz Praga (VIDEO)

Petominutni video koji je u posedu policije detaljno otkriva šta se danas događalo u samom centru Praga tokom masakra koji je počinio David K. Snimljeno je kako je u roku od pet minuta s krova ispucao 13 metaka.

David Kozak odgovoran je za najmanje 15 izgubljenih života. Neko je sve snimio u neposrednoj blizini policajaca, a sa videa je vidljivo da počinitelj nije pucao samo unutar zgrade Filozofskog fakulteta, već i po ljudima na ulici koji su prolazili.

Portal Seznam Zpravy je video dobio iz policijskih izvora, no kako nemaju autorska prava za njega, nisu ga ni objavili.

Ipak, opisuju najvažnije što se na snimku događa.

- Sakrio se! Leva strana, s moje tačke gledišta, autor videa potiče policajce na pucanje dok snima napadača na hodniku zgrade.

- On puca! Puca kroz tu ogradu!

Čuju se zvukovi, a napadač čuči iza kamene ograde.

Na snimku se čuje kako policajac govori u policijski radio. Svojim kolegama javlja lokaciju napadača.

- On je u uglu! Uz češku zastavu, u gornjem uglu, kod Filozofskog fakulteta, pokušava što detaljnije opisati lokaciju.

"Dolazi ovamo", upozorava autor snimka sve oko sebe. Na snimku se vidi da će se napadač udaljiti, a zatim pucati.

Tada autor videa čini nešto neočekivano.

"Hej, je*ote! Ovde sam, pucaj ovde! Dođi ovamo"

- Sakrij se, govori mu policajac.

- Evo me, tu sam, ne da se obeshrabriti autor snimke i dodaje: "Pucaj ovdje!"

Ljudima oko njega nije se baš svidelo šta autor snimka radi, ali on se nije dao.

- Pa da ne puca po tim ljudima, tamo ima ljudi, objašnjava.

Ljudi beže i skrivaju se.

Ponovno se čuje policijski radio. Policajac javlja da je na ulazu u Filozofski fakultet već patrola. A i hitna je već tamo.

– Treba im reći da mogu ići unutra, da je napadač na krovu.

U međuvremenu, napadač prelazi na drugu stranu zgrade. Nalazi se pored reflektora na zgradi.

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX