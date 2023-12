POBUNA PROTIV MILEJA! Desetine hiljada Argentinaca izašlo na ulice! (VIDEO)

Gotovo plebiscitarna podrška koju je novi lider zemlje "gaučosa" Havijer Milej imao pre desetak dana kada je stupio na čelo države, nestala je onoga momenta kada su se Argentinci suočili s brutalnim merama koje su on i nova vlada počeli da sprovode.

Desetine hiljada Argentinaca izašlo je na ulice glavnog grada Buenos Ajresa u znak protesta protiv drastičnih ekonomskih mera koje je počeo da sprovodi novoizabrani predsednik zemlje gaučosa Havijer Milej!

Protesti tek počinju

Ukidanje narodne banke, uvođenje dolara umesto pezosa, transformacija posrnule argentinske privrede koja uključuje privatizaciju državnih industrija kako bi Argentina povećala izvoz i privukla investicije očigledno neće ići baš lako kako je to Milej zamislio.

Gotovo plebiscitarna podrška koju je imao pre desetak dana kada je stupio na čelo države (10. decembra, prim. aut.) nestala je onoga momenta kada su se Argentinci suočili s brutalnim merama koje su Milej i nova vlada počeli da sprovode.

Istina, protesti su bili relativno mirni. Policija se nakratko sukobila s nekim demonstrantima i dva muškarca su uhapšena. Međutim, događaj je završen bez velikih uličnih blokada koje su bile uobičajene proteklih godina. Ipak, hiljade ljudi su u brojnim četvrtima Buenos Ajresa lupale loncima kako bi pokazale svoje nezadovoljstvo. Kaserolazos - bučni antivladini protesti u kojima ljudi lupaju u lonce - bili su simboličan način u Argentini poslednjih godina za izražavanja besa u narodu.

Milejeva administracija saopštila je da će dozvoliti proteste, ali je zapretila da će prekinuti isplatu javne pomoći svima koji blokiraju puteve. Učesnicima marša je takođe bilo zabranjeno da nose pendreke, pokrivaju lice ili dovode decu na protest.

Eduardo Beliboni, jedan od organizatora marša, rekao je da Milej, kao i njegovi prethodnici, represijom želi da se obračuna s političkim protivnicima.

Thousands protest outside #Argentina's Congress building in Buenos Aires as nationwide protests against Javier Milei's austerity policy continue#ArgentinaPolitica #Argentine #BuenosAires #JavierMilei #Milei pic.twitter.com/tEBvq7aoEA