ZOLTAN STIGAO U NEMAČKU Ulice potopljene, nastava obustavljena a saobraćaj otežan (FOTO)

Oluja Zoltan izazvala je značajne poremećaje u saobraćaju vozova i trajekata u Severnoj Nemačkoj.

Problemi su na Eurositi, Intersiti i ICE veze u Hamburgu, Šlezvig-Holštajnu i Donjoj Saksoniji, prenosi BNN.

Federalna agencija za pomorstvo i hidrografiju izdala je upozorenja na jake olujne udare u Hamburgu, dok je nemačka meteorološka služba izdala ozbiljna meteorološka upozorenja za obalu Severnog mora, Šlezvig-Holštajn i Baltičko more.

Mnogi polasci na međugradskim i regionalnim linijama su otkazani, ili prekinuti, a na stanicama se stvaraju gužve.

Water from the Elbe is pushed onto the Hamburg fish market during a storm flood in Hamburg, Germany, 21 December 2023.

