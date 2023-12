OBJAVLJEN SNIMAK VELIKE EKSPLOZIJE U GAZI - Izraelci otkrili o čemu je reč: Uništili smo PODZEMNU MREŽU (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) su juče objavile da su uništile "podzemni teroristički grad", odnosno glavnu Hamasovu mrežu tunela skrivenu ispod Palestinskog trga u Gazi koja se koristila za planiranje masakra 7. oktobra.

Vojska navodi da je podzemna mreža bila povezana s kućama, kancelarijama i tajnim stambenim skrovištima visokih zvaničnika Hamasa, među kojima su i Muhamed Deifa, vođa vojnog krila terorističke grupe, i Jahja Sinvar, najviši zvaničnik Hamasa u Gazi.

Izrael je u decembru izvestio da je obezbedio kontrolu nad "elitnom četvrti Hamasa" u gradu Gazi iz koje su delovali čelnici Hamasa.

Kompleks je opisao kao "središte moći za Hamasovo vojno i političko krilo". IDF tvrdi da je tokom operacije u delu Rimal ubijeno 600 militanata, piše Times of Israel.

The IDF's elite Yahalom combat engineering unit and the 401st Armored Brigade have demolished the major Hamas tunnel network hidden under Gaza City’s Palestine Square, where the terror group's top officials hid on October 7. pic.twitter.com/USy0jwzhn8