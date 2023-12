PRVE FOTOGRAFIJE SA MESTA MASOVNE PUCNJAVE! Forenzičari zatvorili sve, svuda čaure (FOTO)

Policija i dalje vrši uviđaj kod biblioteke u Baltimoru.

Policija i forenzičari blokirali su parking kod biblioteke u Baltimoru gde je jutros oko 4.50 časova došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, a četiri su ranjene.

Na fotografijama koje kruže društvenim mrežama vidi se da je čitavo područje zatvoreno, a da je do sada postavljeno više od 30 markera za dokaze širom parkinga. Na fotografijama se vide i čaure koje su ostale nakon pucnjave.

Potraga za napadačem ili više njih još traje, a motiv napada nije poznat.

Nije jasno ni ko su žrtve, kao ni šta su tražile kod biblioteke u ranim jutarnjim časovima.

BcoPD on scene of a shooting in Woodlawn near Woodlawn library multiple show casings believe this happened at four in the morning still an active crime scene pic.twitter.com/lA3Ot2ldn1