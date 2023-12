NA SAMRTI OTAC ĆERKI OTKRIO TAJNU KOJU JE ČUVAO 50 GODINA - Priznanje je bilo ŠOK i istovremeno rešenje JEDNE OD NAJVEĆIH MISTERIJA

Tomas Randel je umirao od raka pluća i tek tada odlučio je da ćerki prizna tajnu koju je godinama čuvao.

U martu 2021, sa svojom ćerkom pored kreveta u predgrađu Bostona nakon prvog ciklusa hemoterapije, on je izrekao zapanjujuće priznanje: bio je begunac, i bio je to više od pet decenija. Više od 50 godina ranije, kada je imao 20 godina, opljačkao je banku u Ohaju i odneo 215.000 dolara.

A njegovo pravo ime nije bilo Tomas Rendel već Teodor Konrad.

Molio je svoju ćerku da ne ispituje slučaj. Ali nakon ovog otkrića, Ešli Rendel nije mnogo spavala te noći. Tako je uradila ono što bi većina radoznalih uradila.

- Odmah sam na Guglu ukucala 'Ted Konrad je nestao', a prva stvar koja se pojavila je rekla nešto poput: 'Opljačkao banku'. Pomislio sam: 'O moj Bože, ovo je moj tata. I postojale su stotine i stotine članaka o njemu - rekla je za CNN.

Sa svakim klikom, mračna prošlost njenog oca širila pred njenim očima.

U Linfildu u Masačusetsu, Tomas Rendel je bio prodavac automobila i profesionalac za golf u seoskom klubu. Obožavao je svoju ženu i jedino dete. Voleo je svoju ćerku i pojavljivao se na njenim fudbalskim utakmicama. On je takođe donirao lokalnim policijskim dobrotvornim organizacijama i proveo sate gledajući „NCIS“ i druge kriminalističke emisije, rekla je njegova ćerka.

Ali u Klivlendu, on je bio Ted Konrad, neuhvatljivi pljačkaš banke. Jedva da je bio u tinejdžerskim godinama kada je izveo jednu od najvećih pljački u istoriji Ohaja, "tešku" 1,7 miliona dolara danas, inspirisan njegovim omiljenim filmom „Afera Tomasa Krauna“.

Konradovo dečačko lice bilo je zalepljeno na posterima za poternicu i emitovano u epizodama „Najtraženiji u Americi“ i „Nerešene misterije“.

Dan nakon šokantnog otkrića njenog oca, Ešli je rekla za CNN da je povukla svoju majku Keti u stranu i rekla joj.

- Čitala je članke na internetu i samo je govorila: 'O moj Bože! O, moj Bože!, na nekih 10 minuta - rekla je Ešli Rendel.

- Poznavala ga je više od 40 godina, a otkriće ove tajne, ne mogu da zamislim koliko je to bilo traumatično za nju - rekla je ćerka.

Konradova pljačka je takođe zvučala kao priča iz filma. 11. jula 1969. pojavio se kao blagajnik u banci u Klivlendu. Bio je petak i njegov rođendanski vikend, pa je na pauzi kupio flašu viskija i paklicu cigareta. Na kraju dana, ušao je u trezor, tiho strpao 215.000 dolara u papirnu kesu i otišao iz svog starog života.

Banka je tek u ponedeljak saznala za pljačku, dajući mu prednost od dva dana.

Nekoliko dana kasnije Konrad je poslao dva pisma svojoj tadašnjoj devojci iz Vašingtona, D.C. i Los Anđeles govoreći koliko je voleo i nedostajala mu je. Onda se slučaj ohladio. Vlasti nisu mogle da pronađu njegove tragove. Nedelju dana nakon njegovog nestanka, Apolo 11 je spustio prve ljude na Mesec. Istorijska misija popila se na naslovne strane, a štampa je ubrzo zaboravila na misterioznog pljačkaša banke u Klivlendu. Meseci su se pretvorili u godine pa u decenije.

Ali istražitelji nisu odustajali. Dobili su savete o navodnim viđenjima u raznim državama, uključujući Kaliforniju, Havaje, Teksas i Oregon. Ispostavilo se da su svi tragovi lažni. Frustrirani, federalni zvaničnici su osvetlili njegov slučaj u emisijama o istinskom kriminalu kao što je „Najtraženiji u Americi“.

U međuvremenu, bivši Ted Konrad gradio je novi život kao Tomas Randel u Masačusetsu. U ironičnom preokretu, odlučio je da se nastani u predgrađu severno od Bostona, grada u kome je smešten i sniman njegov omiljeni film.

Vlasti kažu da je Konrad bio opsednut „Aferom Tomasa Krauna“, filmom Stiva Mekvina iz 1968. o poletnom biznismenu milioneru koji iz zabave pljačka banku u Bostonu. Njegovi prijatelji u Ohaju rekli su istražiteljima da ga je gledao nekoliko puta pre pljačke.

Ešli Rendel veruje da je njen tata toliko voleo film da je odabrao svoje novo ime, Tomas, kao počast njegovom glavnom liku.

Rekla je da njen tata nije baš živeo kao da se krio. Svakodnevno ju je vozio u školu i nekad je pratio na njene školske izlete.

Ali male stvari su počele da imaju smisla nakon njegovog priznanja, rekla je ona. Njen otac, uvek je nosio bradu i retko je skidao bejzbol kapu u javnosti.

I nikada nije napustio zemlju. Ešli je rekla da su ga ona i njena mama jednom molile da pođe sa njima u Francusku, ali je on odbio, rekavši da nije ljubitelj putovanja u inostranstvo.

Sada shvata da je njegov lažni identitet značio da nije imao pasoš.

Ešli je rekla da su ona i njena majka znale da je njenom ocu verovatno ostalo još samo nekoliko meseci života, pa su odlučili da ne podele njegovu tajnu sa vlastima. Poslednje što je želela, rekla je, bilo je da vidi svog bolesnog, 71-godišnjeg oca koji je odveden u zatvor.

- Prvo što smo mu mama i ja rekli bilo je: „Toliko te volimo. I saznanje ovoga ne menja da te volimo. Ali moramo da razgovaramo o tome - rekla je ona. - Nisam mogla da se naljutim na njega u to vreme, jer mi se to jednostavno činilo nepravednim. Pokušavao sam da izvučem što više informacija od njega, samo zato što želiš da znaš... Umela sam da budem ljuta nakon što je preminuo - ispričala je.



