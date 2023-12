BIZARNO: Verovali da je dečaka (9) zaposeo demon pa ga ubacili u vatru, u svemu učestovala i majka mališana

Zamenici šerifa okruga Hajlends na Floridi spasli su dečaka (9) iz Kanzasa nakon što su majka mališana i muškarac koji je bio u njenom društvu pokušali da spale dete misleći da ga zaposeo demon.

Lokalni mediji navode da se incident dogodio protekle sedmice u Sebringu, a šerif Pol Blekmen kazao je da stigla dojava od više ljudi o paljevini pored auto-puta.

Navodi se da su pored vatrogasaca tamo zbog "sumnjive prirode incidenta" upućeni i zamenici šerifa.

Vatrogasci su stigli prvi i njih je odmah po dolasku napao Ričard Majron Hem (39), a zamenici šerifa su utvrdili da je bio naoružan dvema metalnim šipkama.

Hem je odbio da odbio da posluša zamenike šerifa i odstupi, zbog čega su oni upotrebili tejzer, ali je on izvukao igle omamljivača iz tela i ponovo uzeo u ruke jednu od šipki.

Njom je zamahnuo i udario jednog od zamenika šerifa u glavu, nakon čega je drugi upucao Hema, koji je kasnije preminuo u bolnici.

Blekmen je kazao da su Hem i Lakenja Filips spaljivali stvari njenog devetogodišnjeg sina zato što su verovali da je dečaka zaposeo demon.

