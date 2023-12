SVEDOČENJA LJUDI SA FOTOGRAFIJE UŽASA IZ PRAGA: Krili se na simsu i čuli kako se UBICA PRIBLIŽAVA, ostalo im je samo jedno (VIDEO)

Jedna fotografija možda najbolje opisuje užas koji su prošli studenti i zaposleni na Karlovom univerzitetu u četvrtak popodne tokom masovne pucnjave u kojoj je stradalo 15 osoba, uključujući napadača.

Deo studenata i profesora tog sveučilišta u češkoj prestonici Pragu krio se na krovu zgrade. Na fotografiji objavljenoj na društvenoj mreži X (bivši Tviter) vidi se grupa od deset osoba koji pogrbljeni čuče na simsu, drže se za spoljni zid zgrade nekoliko spratova iznad zemlje i pokušavaju da kroz prozor vide šta se događa iznad.

Češki list Blesk danas je objavio priču o ljudima koji "nisu imali gde da pobegnu, pa su se našli u klopci".

Navodi se da je četvrti sprat postao slepa ulica. Tamo je ubica David Kozak (24) počinio najveći užas. Blesk piše da prva tri sprata zgrade imaju hodnik kvadratnog oblika i veliko središnje stepenište, ali da je četvrti spat skoro neprohodan. Osim korišćenjem dva lifta, ali su oni naravno bili onesposobljeni iz strateških razloga. Jedini put vodio je stepenicama, ali njih je koristio ubica.

Studentima i profesorima verovatno su ostale samo dve mogućnosti da spasu svoje živote. Da se zabarikadiraju u učionicama ili u toaletu ili da pobegnu kroz prozor na galeriju na visinu od 20 metara od tla. Nažalost, nisu svi uspeli. Jedna od njih je i direktorka Instituta za muzikologiju, čije se ime prvo našlo na spisku žrtava. Muzikologija se predaje u učionicama na početku hodnika na četvrtom spratu.

BREAKING: Footage show students hiding on a ledge during mass shooting in University in Prague pic.twitter.com/BvOSqt5pwB

- Jedan student je prekinuo rekavši mi da mu je prijateljica napisala da je zaključana u toaletu na 4. spratu. Istrčali smo iz učionice, hteli smo na sprat, ali nas je zaustavila gomila studenata koji su plakali i vikali da se gore puca. Zato smo se zatvorili u jednu sobu i zabarikadirali. Nakon nekih sat i po kasnije policija nas je izvela - rekla je za Radiožurnal vanredna profesorka Danijela Tinkova, koja je držaćla predavanje iz istorije na drugom spratu.

Dva sprata više napadač je sprovodio svoj zločinački plan. Provalio je i u učionicu 423 koja se nalazi na kraju hodnika na 4. spratu. Do nje su samo toaleti, dalje se ne može.

U njoj je profesorka A.M. držala predavanje iz Uvoda u lingvistiku znakovnih jezika.

- Za razliku od drugih ona je imala "sreće". Napadač ju je pogodio više puta, ali je preživela. Brojne njene kolege i studenti nisu bili te sreće - objavio je njen zet na društvenim mrežama.

Za Radiožurnal izjavu je dao upravo jedan od studenata koji se našao na fotografiji.

#Prague | In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the shootout by #DavidKozak. #CzechRepublic #PragueShooting #Czechia #Praga #Czech #CharlesUniversity pic.twitter.com/5iK9L1wpEF