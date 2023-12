PRVI SNIMCI! PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU U KOLORADU NA BADNJE VEČE! Sve počinje tučom, ima mrtvih i ranjenih! (VIDEO)

Policija američkog grad kolorado Springs saopštila je da je jedna osoba preminula, a dvoje ljudi teško ranjeno u pucnjavi u tržnom centru "Sitadel" na Badnje veče po Gregorijanskom kalendaru.

ABC njuz prenosi da je incident započeo svađom između dve grupe ljudi, a na snimku koji je načinjen iz jedne od prodavnica i objavljen na društvenim mrežama vidi se da je došlo do tuče koja je okončana pucnjavom.

Navodi se da je muškarac preminuo od prostrelnih rana, a dve osobe su prevezene u bolnicu u teškom stanju.

Američka televizija prenosi da je povređena i ženska osoba koja je u stabilnom stanjiu, a koja nema rane od metaka.

- Više osoba je privedeno nakon incidenta - saopšteno je iz policije.

Breaking News:

Police are investigating a shooting at the Citadel Mall. We are still gathering more information. We will have updates on ⁦@KOAA⁩ pic.twitter.com/rR9taln0AP