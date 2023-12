EKSPLOZIJA U IRAKU Dron pogodio aerodrom Erbil obustavljeni letovi

Na aerodromu Irbil u severnom Iraku obustavljeni su danas letovi nakon što je dron oboren u blizini aerodroma, javila je državna novinska agencija.

- Incident je izazvao nekoliko oštećenja i poremetio raspored civilnih letova - rekao je portparol iračke vojske Jahja Rasol, prenosi Arab njuz.

Bezbednosni izvori su danas saopštili da je dron pogodio aerodrom u Erbilu, u glavnom gradu autonomnog Kurdistana u severnom Iraku.

🚨🚨Urgent | The Anti-Terrorism Service in the Kurdistan Region of Iraq: A bomb-laden march targets the international coalition base inside Erbil International Airport.



Work was halted at Erbil Airport in the Kurdistan Region of Iraq, and casualties occurred after a bomb-laden… pic.twitter.com/opL7QW3ioK