'Ugledala sam krv na vratima, unutra je bio horor' Majka i četvoro dece ubijeni u Francuskoj, uhapšen otac

Najmlađa žrtva ima svega devet meseci.

Tela Beatris (35) i četvoro njene dece, od kojih najmlađe ima svega 9 meseci, a najstarije 10 godina, pronađena su u njihovom stanu u gradu Mou na Božić oko 21 čas. Francuska policija uhapsila je Nou B. (33), supruga ubijene i oca mališana, zbog sumnje da ih je lišio života.

Veruje se da je Noa na Badnje veče ubio svoju porodicu i pobegao. Njega su jutros pronašli u blizini Pariza i priveli.

Prijateljica ubijene kaže da je pozvala policiju kada je na vratima stana ugledala krvavu kvaku. Do Beatris je otišla jer joj se nije javila gotovo dva dana.

"Bile smo baš bliske, čule smo se svakog dana, već oko 7 ujutru bi me zvala. Na Badnji dan se nismo čule. Pokušala sam da je dobijem uveče, nije se javljala. Onda je svanulo i božićno jutro, i dalje je nije bilo... Do poslepodnevnih sati sam se baš zabrinula i na kraju sam otišla do njenog stana i videla krvavu kvaku", priča njena prijateljica, koja živi u zgradi prekoputa.

Žena kaže i da je pozvala Beatrisine rođake, koji su takođe bili zabrinuti što im se ne javlja i koji su hteli da pozovu policiju.

"Zvala sam njenu rođaku, koja je i moja prijateljica i pitala sam je da li se čula sa njima. Rekla mi je da nije. Pogledala sam ka Beatrisinom prozoru, bile su spuštene roletne. Jednostavno nije bilo normalno", priča prijateljica.

Kada je ugledala krv na vratima odmah je pozvala policiju, koja je provalila u stan. Prizor koji su zatekli bio je stravičan. I Beatris i njena deca ležala su u lokvi krvi. Veruje se da ih je Noa ubio nožem.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni je od ranije poznat policiji zbog porodičnog nasilja. Pre četiri godine je suprugu napao nožem. Tada je slučaj obustavljen zbog njegovog psihičkog stanja, i navodno je napad počinio u stanju neuračunljivosti.

Iako pojedini mediji pišu da je u pitanju mentalno zaostao čovek, komšije kažu da je u pitanju psihički labilna osoba.

