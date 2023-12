POŽAR U PRAHOVU! Šestoro ljudi stradalo kada je vatra zahvatila motel, među žrtvama i dete (VIDEO)

Petoro ljudi je poginulo u požaru koji je danas izbio u jednom motelu u Rumuniji.

U motelu u selu Tohani, u okrugu Prahova, u trenutku požara, koji je sada ugašen, bilo je 26 osoba, a među nastradalima je jedno dete.

Generalni inspektorat za vanredne situacije saopštio je da su timovi na terenu. Traga se za osobama koje se vode kao nestale.

Požar je zahvatio oko 1.000 kvadratnih metara, a još uvek nije poznat uzrok.

#Prahova #Romania🇷🇴- At least five people killed, two others injured while three missing in fire blaze burning at Ferma Dacilor guesthouse in #GuraVadului commune of #Tohani; Inspectorate for Emergency Situations said (📹Jurnalul) pic.twitter.com/WWnm30ip2m