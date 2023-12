OLUJE I POPLAVE U AUSTRALIJI - Najmanje osam osoba poginulo, jedna nestala

Najmanje osam osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala u Australiji nakon jakih oluja sa grmljavinom i poplava koje su pogodile istok zemlje tokom božićnih praznika, saopštile su danas vlasti.

Više od 90.000 potrošača i dalje je bez električne energije, a stotine dalekovoda je oštećeno zbog čega će biti potrebno više dana da se obnovi snabdevanje, preneo je Rojters.

Nevreme je pogodilo australijske države Viktorija, Novi Južni Vels i Kvinslend 25. i 26. decembra donoseći jak grad i bujične kiše.

Jak vetar je nosio krovove i rušio drveće u pojedinim od najteže pogođenih područja.

Tri muškarca su poginula nakon što se jahta prevrnula u blizini ostrva Grin u zalivu Moreton u Kvinslendu, rekla je novinarima komesarka policije Katarina Kerol.

This is what Christmas was like for us in Australia 🇦🇺



Wildest electrical storm. 100,000 without power



Lots of homes damaged. But mostly everybody was safe



The weather doesn’t not mess around. This isn’t sped up btw. This is what it was like, broke the seal on my window pic.twitter.com/z5vj7Q560p