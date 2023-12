MISTERIJA NESTALOG MALEZIJSKOG AVIONA I DALJE TRAJE! Ignjatović za Pink tvrdi: Otet je od strane pilota! Putnici mogu biti svugde (VIDEO)

Pre skoro 10 godina, 8. marta 2014, nestao je avion "Malezija Erlajnsa" na letu 370 sa 239 putnika i članova posade, što je jedna od najvećih misterija vazduhoplovne industrije. Devet godina kasnije, porodice poginulih putnika ponovo traže istragu.

Stevan Ignjatović, pilot, govoreći o ovoj misteriji kaže da se ispostavlja da je tačno da je avion otet od strane pilota, pod nečijom ingerencijom.

- Putnici mogu da budu svugde, belo roblje, crno roblje, pod zemljom, da sa novim identitetom žive svuda po svetu, da imaju neke apanaže, sve je moguće - rekao je Ignjatović za Pink.

Ignjatović tvrdi da je avion sleteo, da nije pao.

- Ako pogledate da u Americi imate groblje aviona, u Nevadi. Šta je problem skinuti deo aviona, odvesti ga brodom, avionom? - naveo je Ignjatović i dodao da je svestan da nije mogao taj avion da padne, a da se ne otkrije da pada.

Ignjatović je istakao da dokle god da ode u more avion, može da ostavi trag da je pao.

On je rekao da se francuska novinarka bavila putnicima u avionu i da je imala jako zanimljivu teoriju, te da su pred poletanje unete tone robe koja nije prošla kontrolu.

Stevica Deđanski, analitičar, rekao je da uvek ima zadršku prema mogućim zaverama.

- Imam zadršku zato što ako zaista postoji signal, pa da li je moguće da niko na svetu to ne želi. Onda postoji zajednički dogovor da se to ne otkrije, a teško da se sada oko toga svi slože - ocenio je Deđanski.

Kako je rekao, prema podacima do kojih je došao, nikada veća pretraga nije bila, a pronađeni su i neki delovi aviona.

Podsetimo, sud u Pekingu počeo je pre mesec dana ročišta za porodice kineskih putnika koji traže odštetu za članove porodice koji su nestali na letu MH370 u Indijskom okeanu pre skoro deceniju. Više od 150 kineskih državljana bilo je na letu iz Kuala Lumpura za Peking 8. marta 2014. godine.

Let MH370 je trebalo da bude savršeno običan po svim standardima. Avion je poleteo iz Kuala Lumpura u 00.40 po lokalnom vremenu 8. marta 2014. sa 227 putnika i 12 članova posade u njemu ka odredištu Peking.

Nebo je bilo vedro, a mirnu noć je remetio samo povetarac koji je donosio olakšanje od zagušljivog dana. Boing 777, jedan od najbezbednijih komercijalnih aviona, popeo se na visinu od 10.670 metara i odleteo na severoistok ka Vijetnamu, precizno prateći plan leta.

Poslednje reči pilota: "Laku noć"

U 01.19 malezijska kontrola vazdušnog saobraćaja rekla je kapetanu, 53-godišnjem Ahmadu Zahariju Šahu, iskusnom pilotu sa neokaljanom karijerom, da kontaktira vijetnamsku kontrolu vazdušnog saobraćaja jer se avion spremao da izađe iz malezijskog vazdušnog prostora.

- Malezijski 3-7-0, kontaktirajte Ho Ši Min (na frekvenciji) 120.1. Laku noć - rekla je kapetanu malezijska kontrola vazdušnog saobraćaja.

Pet sekundi kasnije pilot se javio, a njegove poslednje reči, iako uobičajene za tu zvaničnu komunikaciju, posle nestanka aviona delovale su kao zastrašujući predznak.

- Laku noć, Malezijsko 3-7-0 - rekao je kapetan.

Nekoliko minuta kasnije transponder aviona je isključen, što znači da je bilo nemoguće precizno pratiti lokaciju aviona na radaru. Napori vijetnamskih kontrolora letenja da kontaktiraju posadu nakon što se avion nije javio u predviđenom roku naišli su na zlokobnu tišinu.

Nekoliko zemalja bilo uključeno u istragu

Pokrenuta je potraga od 145 miliona dolara za avionom koji pokriva 120.000 kvadratnih kilometara. Uključeno je nekoliko zemalja, uključujući Kinu, Australiju i Maleziju, zbog prvih procena da je možda pao u Južno kinesko more.

Potraga je kasnije preusmerena na južni Indijski okean, nakon što su vojni radari ukazali da je avion možda skrenuo sa planirane rute, naglo skrenuvši preko Južnog kineskog mora da bi preleteo nazad preko Malezije, a zatim skrenuo na severozapad prema Andamanskom moru.

Kompanija za podvodna istraživanja Oušn Infiniti poslala je autonomna bespilotna vozila da pretražuju morsko dno, u zamenu za višemilionsku nagradu ako pronađu ostatke aviona. Ali nije bilo rezultata i malezijska vlada ih je opozvala nakon šest meseci.

9 godina bez traga i niz teorija zavere

Nestanak MH370 se smatra jednom od najvećih misterija avijacije i upoređuje se sa neobjašnjivim nestankom Amelije Erhart tokom leta preko Pacifika 1937. Od tada su se pojavile brojne teorije zavere, od samoubilačke misije kapetana do pokušaj terorističke otmice koja je pošla po zlu.

- Da bismo bilo koju od tih teorija shvatili ozbiljno, moramo da imamo neke fizičke dokaze - rekao je pilot sa 14 godina iskustva i 11.000 sati letenja Boingom 777, koji je govorio pod uslovom da ostane anoniman.

- S obzirom da nema fizičkih dokaza, u ovom trenutku bi sve bilo nagađanje - dodao je on.

Međutim, porodice žrtava kažu da je prerano za zatvaranje poglavlja o MH370, posebno zato što posledice nestanka aviona ne pogađaju samo najbliže rođake, već i zabrinjavaju javnost koja će u budućnosti sve više putovati avionom.

- To više nije nacionalno pitanje, to je međunarodno pitanje. To može biti od koristi svima koji lete, to je usluga koju Malezija može da učini svetu - rekla je Grejs Nejtan, portparolka Glasa 370, koji okuplja porodice žrtava.

Neki stručnjaci traže da se pokrene nova istragaStručnjak za vazduhoplovstvo Žan-Lik Maršan i pilot Patrik Blij pozvali su da se pokrene nova istraga za malezijskim avionom, na osnovu novih saznanja o sudbini leta, preneo je Njuz.com.av.

Dvojac je tokom predavanja pred Kraljevskim aeronautičkim društvom u Londonu rekao da bi misterija nestalog leta mogla biti rešena za nekoliko dana ako dođe do nove istrage. Marchand i Bleli pozvali su australijsku upravu za bezbednost saobraćaja, malezijsku vladu i istraživačku firmu Oušen Infiniti da započnu novu potragu.

- Studija koju smo uradili pokazala nam je da je otmicu verovatno izvršio iskusan pilot. Avion niko nije mogao da vidi osim vojske. Pilot je znao da će, ako se pokrene potraga i spasavanje, to biti urađeno prema putanja leta - rekao je Maršand.

Obojica tvrde da je transponder aviona isključen i da polukružno okretanje sa putanje leta nije mogao da napravi autopilot.