DRAMA U ENGLESKOJ - Vozilo uletelo u masu, ima poginulih

Muškarac, star 46 godina, preminuo je na licu mesta, dok je još nekoliko osoba povređeno, kada je automobil uleteo u masu tokom nasilja u engleskom gradu Šefildu, saopštila je policija Južnog Jorkšira.

Službe hitne pomoći pozvane su u Koledž Klouz u oblasti Berngriv u sredu oko 14 časova „posle izveštaja o nasilju i neredima“, saopštila je policija Južnog Jorkšira, dodajući da je automobil u grupu ljudi udario dok je poziv bio u toku.

TRAFFIC: Please be aware that Scott Road in #Sheffield is currently closed following a serious collision.



Emergency services are at the scene. It is expected to remain closed through the afternoon.



The public are asked to avoid the area and plan their routes accordingly. pic.twitter.com/eAmVss7A7X