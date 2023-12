Haos na auto-putu u Turskoj nakon lančanog sudara 7 vozila: Najmanje 11 poginulih, ne vidi se prst pred okom

U lančanom sudaru je učestvovalo sedam vozila, uključujući tri autobusa i kamion

Jedanaest ljudi je poginulo, a više od 50 je povređeno danas u saobraćajnoj nesreći na severozapadu Turske, javili su lokalni mediji.

U lančanom sudaru je učestvovalo sedam vozila, uključujući tri autobusa i kamion na auto-putu Severna Marmara u blizini naselja Dagdibi u provinciji Sakarija, javila je novinska agencija Anadolija.

Uzrok nesreće još nije utvrđen, navodi turska agencija. Mediji javljaju da je oblast prekrivena jakom maglom i da je vidljivost slaba, što se primećuje i na snimcima i fotografijama sa lica mesta.

Guverner Sakarije Jašar Karadeniz rekao je lokalnim medijima da je 57 osoba povređeno i prebačeno u bolnicu, a da je sedam u teškom stanju.

"Prema prvim nalazima, najveći broj smrtnih ishoda u nesreći prouzrokovao je treći autobus koji je udario putnike koji su izašli iz vozila. Policija je na licu mesta i u toku je uviđaj", naveo je Karadeniz, prenosi Haberturk.

