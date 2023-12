OBJAVLJENA DOSAD NEVIĐENA FOTKA S KRUNISANJA KRALJA ČARLSA: Jedan detalj na slici govori sve o njegovom odnosu s Kamilom (FOTO)

BBC One je prikazao dokumentarac o krunisanju kralja Čarlsa III i kraljice Kamile, koja se održala u maju ove godine.

Kraljevska porodica najavila je dokumentarac na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži X, a kao najavu postavili su fotografiju Čarlsa i Kamile, koja je oduševila mnoge.

Izgleda da je fotograf uhvatio trenutak kada je Čarls prvi put video Kamilu obučenu u svečanu kraljevsku odeću za krunisanje i plašt.

👑 Discover what went on behind-the-scenes of Their Majesties’ Coronation Day, and the year building up to it, in a new documentary ‘Charles III: The Coronation Year’.



📺 Tune in at 6.50pm on BBC One and BBC iPlayer. pic.twitter.com/Tai1xsGcBT