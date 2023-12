Muškarac poginuo, žena povređena u udesu helikoptera u Majamiju: Vrteo se i padao

Helikopter koji je iz Fort Majersa prevozio dve osobe, srušio se u kanalu oko tri milje zapadno od aerodroma u Majamiju, navodi se u saopštenju Federalne uprave za vazduhoplovstvo.

Dvoje putnika, muškarac i žena poslate su u bolnicu, ali je muškarac ubrzo podlegao povredama. Federalna agencija za vazduhoplovstvo saopštila je da otvara istragu, dok biro za ubistva policije okruga Majami Dejd vodi istragu o smrti.

Na snimku iz vazduha, prenosi AP, vide se ronioci vatrogasne spasilačke službe Majami-Dejda kako pretražuju kanal. Prema rečima istražitelja, svedoci su rekli da su videli nešto što je izgledalo kao helikopter koji se vrteo i padao.

