GORI JEDNA OD NAJVEĆIH BRITANSKIH TURISTIČKIH ATRAKCIJA: Požar u Blekpul kuli (VIDEO)

Požar je izbio u Blekpul kuli, a video snimak prikazuje plamen na vrhu kultne strukture.

U saopštenju vatrogasne i spasilačke službe Lankašira navedeno je sledeće:

„Imamo 6 vatrogasnih vozila, tim za bespilotne letelice i tim za spasavanje užetom koji trenutno prisustvuju požaru na Promenadi u Blekpulu.

„Molim vas, klonite se tog područja. Tim dronova je u funkciji, pa vas molimo da ne koristite dronove u tom području jer možete ometati operacije u hitnim slučajevima“, navedeno je.

