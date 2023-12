IPAK NEMA POŽARA NA BLEKPUL KULI: Policija objavila zašto se stekao utisak da je izbila vatra (VIDEO)

Policija u Blekpulu, u Lankaširu u Engleskoj, saopštila je nakon detaljnog pregleda da nisu tačne prvobitne informacije da je u Blekpul kuli izbio požar.

Kako navode, uzrok navoda o požaru na vrhu kule zapravo je narandžasta mreža koja se vijorila na vetru zbog čega se stekao utisak da je izbila vatra.

„Naš helikopter je preleteo kulu i nema vatre. Možemo potvrditi da je ono što se može videti zapravo narandžasta mreža“, saopštila je policija Lankašira.

U saopštenju je dodato da je jedna osoba privedena zbog kršenja javnog mira.

Pre nego što je ustanovljeno da se ne radi o požaru, vatrogasna i spasilačka služba Lankašira (LFRS) rasporedila je šest vatrogasnih vozila i tim za spasavanje.

Na licu mesta bili suprisutni i predstavnici lokalne policije, dok su zaposleni bili evakuisani iz zgrade.

Think Blackpool tower is on fire? @The_Gazette pic.twitter.com/JFWCsS7jsW