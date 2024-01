UŽAS U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Unuci poginuli sa babom i dedom, zajedno dočekali ponoć, ali slavlje se pretvorilo u TRAGEDIJU (FOTO)

Jeziva saobraćajna nesreća obeležila je prve trenutke 2024. godine na Kipru.

Četiri člana jedne porodice poginula su u direktnom sudaru automobila i kamioneta koji se dogodio na putu kod Limasola nekih pola sata nakon ponoći. Nastradali su Vafula Georgiju (27) koja je upravljala malim putničkim automobilom i njen brat Nikolas (17) i njihovi deda i baba Nikolas (73) i Evantija (73) Zavros.

Kamionetom je navodno upravljao par iz Sirije koji je zadobio teške povrede. Vozač kamioneta je bio negativan na alko-testu i testu za narkotike.

Članovi porodice su prema navodima lokalnih medija zajedno proslavili dolazak 2024. godine, a nakon toga su unuci hteli da odvezu baku i deku njihovoj kući.

Saobraćajna nesreća se dogodila kad je Vafula skrenula na raskrsnici desno nakon čega se sudarila sa kamionetom.

Κύπρος: Οικογενειακή τραγωδία στην Λεμεσό – Τροχαίο δυστύχημα με θύματα παππού, γιαγιά και 2 εγγόνια https://t.co/LRq9SPCY4W — Flashnews.gr (@FlashNews_gr) 01. јануар 2024.

- Raskrsnica je pod semaforima i istražuju se tačne okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Postoji neka svedočenja koja se procenjuju. Nastradale je iz automobila izvadila vatrogasna služba. Prevezeni su u bolnicu u Limasolu gde su nažalost proglašeni mrtvima - navodi Marios Karalambos iz saobraćajne policije.

Karalambos dodaje da nastradali nisu bili vezani pojasevima.

- Došlo je do teškog sudara, možda i do povećane brzine, to je predmet istrage. Istražuju se sve mogućnosti - navodi Karalambos.

Mladić i devojka, podsetimo, ostali su bez nogu u saobraćajnoj nesreći koja se na Božič dogodila u Perami na Krfu! Aleksandar (28) i Ilijana (22) izgubili su kontrolu nad automobilom zbog velike brzine nakon čega su izleteli sa puta i udarili u zaštitnu ogradu.