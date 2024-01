RASTE BROJ ŽRTAVA ZEMLJOTRESA U JAPANU - Poginule najmanje četiri osobe, u toku potraga za nestalima! (FOTO+VIDEO)

Više od 80 zemljotresa pogodilo je ovu ostrvsku državu danas, dok je najjači izmeren na 7,6 stepeni po Rihteru, a kako prenose tamošnji mediji, najmanje četiri osobe su poginule u potresu koji je izazvao talase cunamija i oštetio puteve, infrastrukturu i transportne usluge.

Nešto posle 17 časova, dva nova zemljotresa, jačine 3,6 i 3,7 stepeni po Rihterovoj skali ponovo su pogodili zemlju.

Kako navode lokalni mediji, i dalje se traga za nekoliko osoba, za koje se veruje da se nalaze ispod ruševina.

Jačine zemljotresa koji su nastavili da tresu Japan izmereni su između 3,1 i 6 stepeni Rihterove skale, posle snažnog od 7,6 stepena koji je zabeležen u 16 časova po lokalnom vremenu.

Japanski zvaničnici upozorili su stanovnike pogođenih područja da se evakuišu na viši nivo, zbog zemljotresa jačine 7 stepeni po japanskoj šindo skali — što je ujedno i najjača ocena — koji je pogodio poluostrva u blizini Noto u prefekturi Išikava oko 16.10 časova (po lokalnom vremenu).

Sva upozorenja na cunami koja su izdata ranije danas su smanjena na "savetodavna", saopštila je japanska meteorološka agencija.

Upozorenje, koje ukazuje da postoji opasnost od talasa od 3 metara ili više, nametnuto je jutros, ali je u međuvremenu smanjeno, nakon razornog zemljotresa.

