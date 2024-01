ZEMLJA JE POČELA DA 'DIŠE' - Objavljeni STRAVIČNI SNIMCI zemljotresa u Japanu, izdato naređenje za EVAKUACIJU (FOTO+VIDEO)

Desetine zgrada su uništene, hiljade ljudi je ostalo bez struje, a u četiri zemlje izdato je upozorenje na cunami nakon zemljotresa jačine 7,6 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Japan u ponedeljak.

Za sada nema informacija o poginulim ili povređenima u jakom podrhtavanju tla u centralnim krajevima i na zapadnoj obali.

Zemljotres je izazvao talase visoke oko jednog metra duž obale, a vlasti upozoravaju da bi mogli uslediti i jači. Japanska meteorološka agencija izdala je posebno upozorenje prefekturama Išikava, Niigata i Tojama.

Prvo je izdato upozorenje za veliki cunami za Išikavu, prvo od zemljotresa 2011. godine, ali je upozorenje kasnije smanjeno.

JUST IN: Tsunami waves are being observed along the coast of western Japan, after 7.6 magnitude earthquake struck the region; people are being urged to evacuate. pic.twitter.com/7qCzhUaklL — Truthseeker (@Xx17965797N) 01. јануар 2024.

Pored Japana, upozorenja su izdata i u susednoj Koreji i Rusiji.

Japanska meteorološka agencija upozorila je da će se jaka seizmička aktivnost osetiti naredne nedelje, kada bi zemljotres jačine 7 stepeni Rihtera mogao ponovo da pogodi zemlju.

Zemljotres u ponedeljak uništio je desetine zgrada, ostavio desetine hiljada ljudi bez struje i primorao stanovnike priobalnih područja da se evakuišu na više spratove.

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤



May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami 💕



Prayers 🙏😢#Japan #earthquake #Japan pic.twitter.com/A3lF7EF854 — Ramsa Chaudhary (@Ramkishor_jaat_) 01. јануар 2024.

Japanski premijer Fumio Kišida je u obraćanju upozorio javnost da se pripremi za još zemljotresa.

- Pozivam ljude tamo gde se očekuju poplave da se što pre evakuišu - upozorio je premijer, a na evakuaciju su pozvani i stanovnici putem televizijskih prenosa u pojedinim delovima zemlje.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 13 kilometara, a epicentar je bio 90 kilometara severno od Takaoke i 47 kilometara severoistočno od Anamikua.

Uz najjači od 7,6, Japan je za sat i po pogodila serija od 21 zemljotresa magnitude 4 ili jače.

Na snimku koje je emitovao NHK vidi se zgrada koja se ruši u oblaku prašine u priobalnom gradu Suzu i stanovnici grada Kanazave koji su se sakrivali ispod stolova dok im se kuće tresu.

Zemljotres je takođe potresao zgrade u glavnom gradu Tokiju na suprotnoj obali.

Više od 36.000 domaćinstava ostalo je bez struje u prefekturama Išikava i Tojama, saopštio je operater Hokuriku Elektrik Pauer.

#JAPAN has been hit by a massive 7.6 #EARTHQUAKE!



Orders to evacuate have been issued, along with tsunami warnings.



I hope everybody is safe🙏 pic.twitter.com/hZrLPk5a3Y — Tansu Yegen (@TansuYegen) 01. јануар 2024.

Japanski nuklearni operater saopštio je da nisu potvrđene nepravilnosti u nuklearnim elektranama duž Japanskog mora.

Usluge brze železnice do Išikave su obustavljene, dok su telekom operateri Softbank i KDDI prijavili prekide telefonskih i internet usluga u Išikavi i Nigati, prema njihovim veb stranicama.

Japanska ANA vratila je četiri aviona na aerodrome u Tojami i Išikavi nakon zemljotresa, dok je Japan Erlajns otkazao većinu letova za regione Niigata i Išikava za ostatak dana.