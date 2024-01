ODSEKLI JOJ RUKE I NOGE, A OTIŠLA JE NA OPERACIJU KAMENA U BUBREGU - Životna priča ŠOKIRALA svet! Majci dvoje dece lekari rekli samo jedno (FOTO)

Rutinska operacija dovela je jednu mladu majku do četvorostruke amputacije.

Lusinda Mulins (41), koja je po profesiji medicinska sestra, otišla je na rutinsku operaciju kamenu u bubrega, ali je na kraju izgubila obe ruke i noge nakon što je operacija dobila užasan preokret. Majci dvoje dece iz Kentakija rečeno je kako su lekari otkrili da se kamen u bubregu inficirao i da Lusinda pati od sepse. Lekari su bili primorani da joj amputiraju obe noge, a izgubila je i obe ruke ispod laktova.

- Želeli bismo da se još jednom zahvalimo svima na podršci, ljubavi, molitvama, čestitkama, hrani i posetama. Vi ste neverovatni. U narednih nekoliko dana preselićemo se u Kardinal Hil na nekoliko nedelja a zatim se vratiti na, nadamo se, poslednju operaciju. Svaki dan je blagoslov od Boga i nastavićemo da ga hvalimo za čuda koja je učinio. Danas je morala da izađe iz sobe i mi smo izašli napolje na svež vazduh. Nastavite da se molite i ona će se boriti dok ne budemo Konačno kući - izjavila je Lusindina sestra, koja joj pruža podršku u ovim teškim trenucima.

"Evo šta su morali da urade"

Medicinska sestra je ranije ove nedelje rekla da je obaveštena da će izgubiti obe ruke ispod laktova kako bi spasila život.

- Izgubila sam noge od kolena nadole bilateralno i obostrano ću izgubiti ruke verovatno ispod lakta. Doktor sa kojim sam radila je nekako rekao: "Evo šta morali su da urade da ti spasu život" - dodala je medicinska sestra.

