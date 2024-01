TRAGEDIJA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI - Marko skočio u fontanu, pa ga UDARILA STRUJA! Nije mu bilo spasa (FOTO)

Mladić je preminuo od srčanog udara na novogodišnjoj zabavi u Brazilu, samo nekoliko trenutaka nakon što ga je udarila struja usled skoka u hladnu vodu fontane.

Prijatelji su rekli Federalnoj civilnoj policiji Distrikta da je Marko Bomtempo (33) želeo da se rashladi kada ga je udarila struja unutar fontane nakon što se zabava završila u klubu "Botanik" u Braziliji u ranim satima u ponedeljak.

- Rekao je da će skočiti kada je napustio događaj - rekao je Žoao Kunja, prema brazilskoj novinskoj kući "G1".

"Udarila me je struja"

Kunja se prisetio kako je gledao Bomtempa kako skida majicu i predaje je jednoj od devojaka sa kojima je prisustvovao zabavi kada je ušao u fontanu.

Kako dalje navodi, pokušao je da ga spase ali je takođe doživeo strujni udar.

