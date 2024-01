BROJ POGINULIH U JAPANU POVEĆAN NA 30 Broj žrtava ne prestaje da raste, spasilačke operacije se nastavljaju

Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Japan povećao se na 30. Najviše ljudi poginulo je u gradu Vadžima, u prefekturi Išikava - 15.

Spasilačke operacije u Japanu se nastavljaju, a otežavaju ih stalni naknadni potresi i oštećenja puteva.

U gradu Vadžima izbili su požari na više od 200 objekata, ali su male šanse da se oni dalje šire, saopštili su zvaničnici prefekture Išikava, prenosi agencija Kjodo.



Na jutrošnjem snimku javnog emitera NHK vidi se sedmospratnica koja se srušila i iz koje se diže dim, u centralnom delu Vadžime.

Upozorenja na cunami za područja duž obale Japanskog mora jutros su ukinuta, nakon što je najviši talas od oko 1,2 metra stigao do luke Vadžima u ponedeljak uveče.

Zemljotres je izazvao štetu i u prefekturama Nigata, Tojama, Fukui i Gifu.

- Izuzetno je teško za vozila da uđu u severne oblasti poluostrva Noto - rekao je premijer Fumio Kišida na konferenciji za novinare, dodajuci da centralna vlada brodovima koordinira isporuku humanitarne pomoci.

Oko 1.000 pripadnika snaga samoodbrane angažovano je u operacijama spasavanja i pomoci, rekao je Kišida.

